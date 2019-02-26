去年轉按登記增加7%　轉按佔現樓按揭達47%

中原地產推出「轉按」登記統計數據，於每月月中發布相關數據。中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，綜合私人住宅現樓按揭登記統計數據可見，轉按登記於去年5月份開始已高於一手及二手，自9月份起更已連續5個月高於一手及二手；按分類比重計算，2017年錄得31,779宗轉按登記，而2018年錄得33,899宗轉按登記，按年增加7%外，比重亦由2017年的45%增加2個百分點佔47%，直迫半數。

以單月計，去年7月、10月、11月及12月的比重更已超過5成，可見轉按在按揭巿場舉足輕重。

​

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年首月銀行現樓轉按共錄2,889宗登記，按月增加6.6%。在樓按競爭下，優惠逐步優化，目前H按息由兩年前約H+1.7%普遍降至H+1.24%水平，現金回贈亦由貸款額之1%提高至2%。

料今年全年轉按宗數約3萬宗

王美鳳又表示，轉按優惠將持續，皆因2015年第4季起較多新盤推出高成數一按，低息優惠期將於今年陸續屆滿，相信屆滿新盤高成數一按低息期的買家將陸續進行轉按慳息，預料今年轉按登記數字將維持逾3萬多宗水平。

有關數據是來自轉按統計數據是選取土地註冊處私人住宅現樓按揭登記，當中不包村屋及地段，以登記日期計算。