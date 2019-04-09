買家沒睇樓斥588萬　購入沙田好運中心2房

中原地產馮澤源表示，近日二手交投氣氛熾熱，市場最新錄沙田好運中心本月首宗成交，單位為B座中層G室，建築面積416平方呎，實用面積326平方呎，2房間隔，叫價約600萬元，議價後以588萬元易手，實用呎價約18,037元。

馮澤源表示，新買家見市場上盤源開始短缺，樓價亦持續上揚，沒睇樓即決定購入單位。據了解，原業主於2015年以414萬元入市上址，持貨4年，是次沽出單位獲利約174萬元離場，單位升值約42%。

新都城1期三房戶1050萬 創1期歷史新高

另外，中原地產伍錦基表示，將軍澳藍籌屋苑新都城，本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價15,488元。

中原地產伍錦基指，市場最新錄得一宗新都城高價成交，單位為1期4座高層H室，實用面積698平方呎，建築面積906平方呎，採三房套房間隔，座向東南方，外望開揚市景。單位去年9月份開價1,350萬元，現累減300萬元，以1,050萬元易手，折合實用呎價15,043元，造價仍創屋苑1期歷史新高。

原業主於2010年4月以439.8萬元買入上址，持貨9年，現沽貨賬面獲利610.2萬元離場，單位升值逾1.3倍。屋苑對上一宗同類型單位成交於本月錄得，一伙實用面積同屬698呎的1期5座中層E室，以943萬元易手。