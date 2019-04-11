【新盤混戰】恒地尚悅‧嶺加推63伙　折實平均呎價與去年相若

樓市回緩，多個發展商都部署推出貨尾單位。恒地（0012）宣佈，旗下新盤元朗尚悅‧嶺加推63伙，折實平均呎價為16,088元，與去年首批101伙，折實平均呎價為15,881元相若。

是次價單涉及的63伙，實用面積由255平方呎至381平方呎，全部屬第2座，售價454.4萬至646.8萬元，呎價15,146元至19,825元；發展商提供最高3%折扣，折實價440.8萬至627.4萬元，呎價14,692元至19,230元。項目同日上載銷售安排，將於下周二（16日）推售101伙。

「維峯．浚匯」，亦加推4號價單，涉及22伙。（資料圖片）

另外，由恒地主席李兆基私人持有的北角木星街單幢新盤「維峯．浚匯」，亦加推4號價單，涉及22伙，包括16伙1房戶，6伙開放式單位，折實售價579.98萬至911.33萬元，折實呎價26,852至32,129元，平均呎價為29,735元，較首批單位折實平均呎價25,951元貴15%。

發展商指，「維峯．浚匯」首兩輪共推出84伙發售，至今累售64伙，佔可發售單位76%。

黃光耀（中）指旗下OASIS KAI TAK累售613伙，佔全盤99%，套現約75億元。（資料圖片）

作為未來供應重鎮之一的啟德發展區。會德豐（0020）旗下的OASIS KAI TAK，現時累售613伙，佔全盤99%，套現約75億元。

會德豐地產執行董事黃光耀指，項目餘貨35伙，將加推6個低座特色戶招標出售，包括3個花園複式戶，以及3個天台複式戶，實用面積介乎1,409至1,470方呎，將於下星期一截標。

另外，旗下GRAND NAPA將加推7伙獨立花園洋房招標出售，所有招標文件均會上載至網站。