【新盤招標】政府明言任何形式銷售均要符條例

近期發展商就新盤招標引起各方關注，日前運輸及房屋局局長陳帆更指出，有個別新盤以招標形式發售的過程透明度不足，做法不理想，而一手住宅物業銷售監管局已透過主動監察，發現有個案銷售手法及成交資料透明度不足，可能違返《一手住宅物業銷售條例》。

運房局指出，銷售監管局正調查有關個案，並會基於證據嚴格執行《條例》，不排除會作出檢控。同時，地產代理監管局（地監局）亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項目時，嚴格遵守《地產代理條例》及該局的指引。

銷監局今日發出「給業界的提醒」及常見問答，要求賣方在一手住宅發展項目的成交紀錄冊內，列出支付條款的所有詳情。同時地監局亦向地產代理發出「致持牌人函件」，提醒他們參與銷售以招標形式發售的一手住宅物業時，須嚴格遵守相關條例及指引。

發展商須列出所有條款

運輸及房屋局發言人指出，銷售監管局發出的『給業界的提醒』和常見問答中，主要提醒發展商，如果在銷售一手住宅物業時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，同時應列出與買方就購買指明住宅物業所協定的支付條款的細節。

此外，載列在成交紀錄冊內的資料應完整齊全，以免準買家須參考其他文件或資料，才找到相關支付條款的細節。

「一手住宅物業的銷售安排，在《一手住宅物業銷售條例》內已清楚說明。不論以何種形式銷售，都要符合《條例》的規定，尤其是成交資料，以確保一手住宅物業銷售安排的和交易資料的透明度及公平性，讓消費者的權益得到保障。」

地監局﹕未獲發展商書面同意不可發招標資料作宣傳

地監局今日亦向地產代理發出的「致持牌人函件」，提醒所有參與一手住宅物業銷售的持牌人，不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循《地產代理條例》及地監局發出的執業通告內的有關指引。地監局特別提醒持牌人，在未取得賣方書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的一手住宅物業推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。

業界須嚴格遵循《一手住宅物業銷售條例》、《地產代理條例》及相關指引。政府會繼續密切留意以招標形式出售的一手住宅物業的銷售情況，並會按需要採取任何可行措施，令以招標發售的透明度與以價單形式公開發售的一手住宅物業看齊。

地監局﹕未獲發展商書面同意不可發招標資料作宣傳

地監局今日亦向地產代理發出的「致持牌人函件」，提醒所有參與一手住宅物業銷售的持牌人，不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循《地產代理條例》及地監局發出的執業通告內的有關指引。地監局特別提醒持牌人，在未取得賣方書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的一手住宅物業推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。

業界須嚴格遵循《一手住宅物業銷售條例》、《地產代理條例》及相關指引。政府會繼續密切留意以招標形式出售的一手住宅物業的銷售情況，並會按需要採取任何可行措施，令以招標發售的透明度與以價單形式公開發售的一手住宅物業看齊。