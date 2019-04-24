港鐵日出康城11期截標　暫收11份標書　恒地獨資入標

港鐵（0066）將軍澳日出康城第11期物業發展項目已經截標。各大發展商反應踴躍。現場所見暫收11份標書，建灝地產、華懋、恒地（0012）及會德豐（0020）獨資入標；遠東發展（0035）與保利置業（0119）合資入標；中海外（0688）、信置（0083）及新地（0016）亦有入標。

會德豐地產高級經理（物業估價及研究）何偉錦表示，項目位於日出康城中心，出入地鐵及商場都比較方便。至於有傳補地價金額創項目新高，他指出價都是計自己數。

現場所見暫收11份標書，圖為恒地代表。（許世豪攝）

上月收29份意向書

項目上月22日截收意向，共收到29份意向書，當中包括新世界（0017）、會德豐地產、新鴻基（0016）等大型發展商。有消息稱，日出康城第11期補地價金額逾30.54億元，折合每呎補價約3,194元，較第10期的2,044元高出56.3%；同時亦打破第7期的3,147元紀錄，創日出康城新高。

提供不多於1,850個住宅單位

日出康城位於將軍澳市地段第70號餘段，是清水灣半島西面的一個分期發展項目，第11期坐落於未來「日出康城」商場之上蓋，在港鐵康城站之南面，其住宅樓面面積上限為88,858平方米，提供不多於1,850個住宅單位。