日出康城MONTARA收逾1.4萬票超額27倍　成逾年半新盤「票王」

本周六有3個新盤同時推出，包括日出康城MONTARA、何文田瑧樺及白石角海日灣II，共推售逾千伙。其中會德豐地產旗下MONTARA已累收1.4萬票，以首輪售500伙計，超額27倍，當中逾200票屬大手客，創逾一年半新盤收票量紀錄新高。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，入飛客中約6成來自九龍區，港島區及新界區則各佔2成，項目以用家為主，25至45歲人士佔7成，有意購入單位以2房為主，佔約6成。項目餘下的116伙預計會在首輪銷售後推出，並指次輪會有較為進取的加價空間。

收票量已打破晉海紀錄

以每張本票10萬元計，MONTARA已經凍結市場約14億元資金。日出康城對上一個「收票王」為長實（1113）於2015年推出的緻藍天，首輪收票約1.7萬張，以740伙計算，超購21倍。而「超購王」為新地（0016）於2017年9月推出的日出康城晉海，首輪收票約1.4萬張，以403伙計算，超購33倍，目前MONTARA的收票量已打破晉海紀錄。

日出康城7期合共提供1,120伙，分7A及7B期，MONTARA為7A期，涉616伙，提供1房至3房間隔，實用面積由342至816方呎，首輪推售500伙中，入場單位為2B座7樓E室，1房間隔，實用面積368平方呎，折實入場費529.5萬元，折實呎價14,389元。