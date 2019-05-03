樓宇整體買賣4月迫近1萬宗　2012年政府出招後逾6年按月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2019年4月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄9,911宗，總值868.9億元，較3月份6,428宗及528.3億元上升54.2%及64.5%。樓市交投持續暢旺，宗數繼2012年11月11,581宗後，再次迫近萬宗成交，並創下2012年政府引入買家印花稅及加強版額外印花稅後，逾6年按月新高。金額則繼2018年7月993.67億元後，創下9個月新高。

整體住宅方面，4月份錄7,822宗及701.01億元，較3月份5,231宗及458.70億元上升49.5%及52.8%。金額繼2007年11月701.16億元後，創下逾11年按月新高。宗數繼2016年9月7,826宗後，創下逾2年半按月新高。樓市交投活躍，帶動4月份整體住宅登記迫近8,000宗水平。

一手私樓4月錄2760宗註冊

一手私人住宅方面，4月份錄得2,760宗，總值275.6億元，較3月的1,439宗及150.6億元上升91.8%及82.9%。發展商積極推售新盤及貨尾單位，宗數為2016年9月份3,460宗後，創下近3年按月新高。金額亦為2019年1月份282.91億元後，創下3個月新高。

二手私人住宅方面，4月份錄4,643宗共403億元，較3月的3,469宗及292億元上升33.8%及38%。二手交投持續向升，4月份的數字創2014年7月4,809宗後近5年新高，金額則創2010年11月424.9億元後逾8年新高。2019年初，樓價調整進入尾聲，市民陸續入市，二手交投漸趨暢旺，以致宗數及金額同樣連升4個月，由約1,500宗及120億元上升至約4,600宗及400億元。