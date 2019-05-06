新盤周末錄1190宗成交　創實施一手例後新高　MONTARA即加推166伙

樓市暢旺，上周六三大新盤「對撼」，包括日出康城MONTARA、何文田瑧樺及白石角海日灣II，連同其他貨尾，兩日一手錄得1,190宗成交，創自2013年4月一手例實施以來新高。

當中以會德豐旗下MONTARA最受矚目，首輪500伙累收逾1.8萬票，售樓當日下午人龍由海港城商場排至廣東道，用近13小時即日沽清，套現逾40億元。新世界（0017）旗下瑧樺周六全盤推240伙，只賣剩6伙；億京發展旗下海日灣II次輪賣366伙，累沽約七成五單位，連同其他貨尾，兩日錄得近1,200宗成交，套現約110億元。

對上一次最多一手成交的周末為2017年9月，當時新地（0016）Grand YOHO一期、中海外（0688）啟德1號及華懋海翩滙三盤同日發售，周末累錄逾1,160宗成交。

周末多個新盤售樓處現人龍，圖中為何文田瑧樺的荃灣愉景新城售樓廠。（羅國輝攝）

MONTARA加推166伙 加價11%

MONTARA即日沽清500伙，套現逾40億元，發展商隨即推出第5號價單，推售餘下166伙，折實平均呎價為15,612元，比較首張價單折實平均呎價13,990元，九日加價11%。

該價單涵蓋1房至3房戶，實用面積由362至816平方呎，售價由750.3萬至1,570.9萬元，最高21.5%折扣，折實價589萬至1,233.2萬元，呎價13,290元至17,636元。入場單位是第2座8樓D室，一房間隔，實用面積363呎，折實售價589萬元，折實呎價16,226元。