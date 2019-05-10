麗展今年中港兩地投資逾200億元　料港樓市不受貿戰影響

麗新發展（0488）今年以2.1億元投得元朗大旗嶺住宅地皮，以及8.83億元奪得觀塘恒安街12至30號重建項目

麗新發展副主席周福安出席傳媒午宴後透露，連同麗豐控股（1125），今年集團暫時有11個項目，當中有5個在香港，6個在內地，總投資額逾200億元。麗豐控股高級副總裁林顥伊補充，元朗地及觀塘地均會興建1、2房為主；其中觀塘地提供約150伙，亦會按市建局要求興建老人院。

樓市用家多 市民購買力存在

投地方面，周福安表示會視乎政府推出的地皮類別去投標，住宅與商業地都有興趣。

至於樓市，他指，目前樓市用家多，利率水平低，加上美國總統特朗普要求聯儲局減息、銀行「水浸」， 而且公、私營房屋轉七、三比後， 私樓供應量不足，相信中美貿易戰不會對樓市有大影響。

林顥伊補充，市民購買力仍然存在，不利消息過後，成交量回升，因此她不擔心樓市表現。

至於集團今年銷售樓盤，主要集中筲箕灣「逸瑆」，以及將軍澳項目「藍塘傲」的洋房單位；其中「逸瑆」加推時或考慮加價。

麗新發展位於海洋公園的新酒店。（許世豪攝）

「創新坊」一期今年內開幕

內地方面， 位於橫琴的「創新坊」一期，商場出租率達七成， 未來會集中發展一期項目，以趕及今年底前開幕。

至於政府修定《逃犯條例》 引起社會爭議， 亦有人擔心影響本港營商環境。林顥伊表示， 所有條例都有好有壞，目前要靜觀立法會議員商討的結果。