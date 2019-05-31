港航爆航班零件掉失　主要股東FIP：管理層在安全方面表現優異

香港航空由去年開始便壞消息不絕，除了股東之間爭議繼續發酵之外，幾日前更爆出數宗航班零件遺失個案，令人憂慮港航的飛行安全。

港航主要股東之一的Frontier Investment Partner（FIP），於今日突然發聲明，回應零件遺失的事件。FIP稱，過去未直接參與過香港航空運營，但了解管理層一直以來在安全方面表現優異，執行最嚴格的安全標准，維持良好安全記錄，是香港航空業的先鋒。

鍾國頌為首的一班新董事，早前取得法庭禁制令，禁止香港航空的4名現任董事，在未經董事會全體董事批准下，簽署任何交易及／或協定。（資料圖片）

聲明又提到，本港是國家一帶一路戰略布局中的重要樞紐，也是粵港澳大灣區的橋頭堡；港航作為香港主要的航空公司之一，關乎百萬香港市民的出行安全與便利。香港航空的健康發展符合建設大灣區的政策，具有戰略意義。

會加快解決港航股東問題

FIP作為愛國愛港的基金管理人，一方面會一如既往的協助香港航空保障其財務健康，履行FIP作為基金管理人所必須履行的法定義務；另一方面，會加快解決香港航空股東層面的問題，在不影響香港航空運行的情況下妥善處理問題。

本著顧全大局的態度，FIP願盡一切努力，繼續配合各級政府監管機構，願與其它同樣愛國愛港的投資人及現有其它股東一道，盡快協助港航，使其越做越好，進一步維護香港的繁榮與穩定，保障國家粵港澳大灣區的布局。

聲明最後指出，以上是FIP所秉持的一貫立場。

香港航空股東之間的「爭鬥」繼續發酵，大概可分為以鍾國頌、Frontier Investment Partner（FIP）為首的「鍾國頌陣營」及「海航陣營」。

上月16日「鍾國頌陣營」成功選出新董事之後，由主席鬧「雙胞胎」、海航代表被指直衝港航辦事處取走財務文件，以至近日「鍾國頌陣營」出動法庭禁制令，爆出FIP「被轉股」疑雲。