上半年工商舖「價量齊跌」　美聯：中美貿易戰成下半年關鍵

美聯工商舖（0459）行政總裁黃漢成在下半年工商舖市場展望記者會中表示，上半年整體工商舖市場表現慢熱。加上中美貿易戰不斷升溫，人民幣走向不明朗等等因素皆影響下半年工商舖市場表現。

黃漢成表示，上半年整體工商舖買賣料只有2,900宗，較去年同期下跌46%，成交額預計只有690億元，按年跌近50%，所以出現「價量齊跌」的情況。

他亦指出，自本月11日有發展商宣布棄購啟德商業地以來，工商舖交投立即急挫。在本月12日至17日共6天內，工商舖合共僅錄54宗買賣，較6月6至11日的71宗，下挫約24%，當中商廈表現最差，期內僅錄得9宗成交，跌幅達7成。

他又認為，中美貿易戰將會繼續影響投資市場的表現，但隨住美國聯儲局有機會於今年減息及停止縮表、中國有機會因貿易戰惡化而再度放水，這些因素都有利工商舖發展。

行政總裁黃漢成（左二）表示，中美貿易戰將會繼續影響投資市場的表現，但亦有很多因素有利工商舖發展。（黃祐樺攝）

活化工廈2.0帶動 有利工廈價格平穩發展

美聯工商董事陳偉志表示，在「活化工廈政策2.0」的帶動下，已經有不少業主申請放寬地積比以重建旗下工廈，部分亦已獲城規會具有附帶條件下批准，因此相信足以抵銷利淡因素的影響。