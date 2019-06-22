【瑧頤 ．持續更新】元朗瑧頤首輪發售130伙　約70名準買家到場

受美國聯儲局暗示減息利好，料買家入市意欲因而提升。不少地產商近日亦紛紛爭相推出新盤「應戰」，爆出4盤﹙新地屯門御半山II期、新世界元朗瑧頤、永泰屯門掃管笏OMA OMA、會德豐GRAND MONTARA﹚同期推售「互撼」的情況。 率先打頭陣的是今天開售的新地（0016）御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤。其中，新世界瑧頤首日發售130伙，主打一房及兩房單位，平均呎價16,266元，折實售價398.6萬元起。《香港01》今日為你現場直擊該盤售樓廠，了解最新銷售情況。

【09:45】現場約70人排隊

新世界（0017）旗下元朗瑧頤今日首輪發售130伙，截至早上9時45分，按記者現場所見，約有70名準買家到場，當中不乏年輕準買家與父母一併揀樓。

主打1至兩房 入場價398.6萬

瑧頤首兩張價單合共涉及200伙，主打1房及兩房單位，首張價單平均呎價16,266元，折實售600萬元以下有133伙。入場單位是2樓A5室，實用面積239平方呎，折實售價398.6萬元。

發展商推出其中130伙今日發售，是次銷售分為3節，撥出上限19伙用作內部認購，其後分別由A組大手客及B組買家選購。