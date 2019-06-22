【御半山II期・持續更新】今售130伙超購14倍　代理：用家佔八成

美國聯儲局暗示減息後，本地一手市場迎來首場新盤戰，出現4盤（新地屯門御半山II期、新世界元朗瑧頤、永泰屯門掃管笏OMA OMA、會德豐GRAND MONTARA）同期推售「互撼」的情況。率先打頭陣的是今天開售的新地（0016）御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤。 其中，御半山II期首推130伙，首張價單折實平均呎價15,256元。項目昨日﹙21日﹚截飛，共逾1,965票，超額逾14倍。《香港01》今日直擊售樓處，報道最新銷情。

【09:00】現場不少年輕買家

今日早上9時起，準買家陸續抵達九龍站售樓處，數十人排隊等候揀樓，當中有不少年輕買家。該輪銷售分為兩節，第一節買家須最少購兩伙，第二節買家則限購1至兩伙。

入場單位折實439.17萬

御半山II期位於屯門景秀里8號，共提供495伙，主打兩房單位，預計明年8月底入伙。是次發售的130伙，面積介乎250至531平方呎，折實售價439.17萬至856.53萬元。

入場單位為2A座3樓J室，開放式間隔，實用面積250平方呎，折實售價439.17萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有2至3組客人擬斥資1,500萬元購入3伙。（林樂謙攝）

【11:00】代理指用家主導 料今日可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤以用家為主導，佔客源約八成，認為近期社會事件不太影響市民置業需求，即使出現移民潮，對樓市影響亦十分輕微。

中原：2至3組客擬斥千五萬購3伙

陳永傑續指，該行有2至3組客人擬斥資1,500萬元購入3伙，預期今日可售單位會全數沽清。客源分布方面，新界客佔六成，九龍佔三成，港島則佔一成。

受中美貿易戰及社會運動影響，他指出，6月上旬一手成交放緩，截至昨日暫錄約420宗成交。不過，近日新居屋及白居二錄得約逾40萬申請、聯儲局下半年或會減息兩次、加上6月下旬有4個新盤推出，預計本月一手成交宗數約有1,500宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人用家佔75%。（林樂謙攝）

美聯布少明：6月樓價輕微回落1%

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席率約八成，其中有大手客擬購3伙兩房戶，涉資2,000萬元。客源分佈方面，用家佔75%，投資客佔25%，地區則新界佔七成，九龍佔兩成，港島則佔一成。

他指出，本月樓市成交受中美貿易戰及政治事件影響，預期二手僅錄3,300至3,400宗，一手則錄1,500宗，樓價輕微回落1%。不過，隨着貿易戰趨緩和及政治事件影響輕微，預期7月二手錄4,000宗，一手錄得2,000宗，樓價會平穩上升。