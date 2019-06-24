中國社科院報告：三四線城市樓價　或將進入下跌階段

中國社會科學院財經戰略研究院今日發佈報告最新報告，指出在「房住不炒」的總基調下，中國核心城市房價漲速略有減緩。該院預計，下半年房地產融資可能會適度收緊，以避免房地產信貸過度擴張推高房價。

中國社科院財經研究院發佈的《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，上月內地一線城市樓價平均按 月上漲0.29%，升幅比上月收窄0.305個百分點。其中，北京樓價按月微跌0.19%，廣州按月微跌0.12%，上海按月上升0.66%，深圳按月上升0.81%，深圳漲速略高於正常值。

5月份，二線城市房價平均按月上升0.303%，增幅比上月收窄0.163個百分點。今年以來，多數二線城市房價由跌轉升，其中包括成都、西安、青島、廈門等在2018年下半年經歷了顯著房價下降的城市。上月1廈門樓價按月上升1.12%，居二線城市之首，武漢樓價按月下跌1.02%，居二線城市之末。

該院認為，與一線城市相比，准一線及二線城市房地產市場調節手段相對薄弱，一旦樓價回暖，樓價上升持續時間也要長於其它等級城市。三、四線城市房價持續上升的動能不足，政府的市場調節手段也更為有限。部分三、四線城市在經歷了一波突擊性上升後，因後續需求不足，樓價將進入下跌階段。