【GRAND MONTARA．持續更新】B輪開售約一小時　暫沽出逾100伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城7B期項目GRAND MONTARA今日（29日）「一炮過」推售全盤504伙，折實平均呎價14,928元。

GRAND MONTARA售樓處設在尖沙咀海港城港威大廈第二座9樓。據銷售安排，A1組買家從今早10時起揀樓，最少要買2伙，最多買4伙，其中三房單位最少2伙。至於A2組買家則從今早11時起揀樓，最少買2伙﹑買多買4伙，其中三房單位最少1伙。B組買家則從下午3時起揀樓，最少買1伙，最多買2伙。

【16:49】B輪僅兩成是投資客

會德豐地產常務董事黃光耀指，今早A輪已賣88伙，而下午的B輪開售一小時，已售出逾100伙，相信今日可「一Q清袋」。以現時的進度，GRAND MONTARA平均每分鐘已經賣超過一個單位。

他又指，下午的B輪主要是以自住客為主，僅兩成是投資客。由於今次樓盤以三房單位為主，主要買家是30至45歲的家庭客為主。

有買家剛買入一房單位，揀樓後與黃光耀合照留念。﹙馬健彰攝﹚

【15:30】B組買家揀樓

GRAND MONTARA下午進行B組銷售，截至下午3時30分，位於尖沙咀海港城的售樓處，目測已有數百名準買家排隊揀樓。

B組客開始揀樓，最少買1伙，最多買2伙。﹙馬健彰攝﹚

【13:21】買家︰葉生不擔心貿易戰 斥二千多萬買兩伙

本身住在九龍區的葉生表示，家人斥二千多萬買GRAND MONTARA兩伙。他指，自己過去一直抽不到會德豐的樓盤，今次終於抽到11號籌，家人則以首置客身分購入單位。

他指，這兩伙打算作自住，希望家人可住在一起。他又表示，對於香港前景都好有信心，未有擔心貿易戰對香港有太大影響。

葉生稱，對於香港前景都好有信心，未有擔心貿易戰對香港有太大影響。﹙黃寶瑩攝﹚

【12:25】會德豐黃光耀：同一枱客斥逾7200萬買6伙

會德豐地產常務董事黃光耀指，客人出席率超過8成，今早大手A組銷情理想，預計半日可賣超過100伙。他提到，一個大手客共買6個單位，涉及金額超過7,200萬元，是集團同一枱客銷售新紀錄。黃光耀透露，這位客人是來自港島，連同親人抽到一號及六號籌，以私人名義買入，更計劃在今日會一共買入10個單位。

他指，另一大手客亦買了3個3房單位，逾3,000萬元。他指，GRAND MONTARA今次以3房單位，對收飛超過7,000飛感到滿意，認為貿易戰及社會運動對樓市影響不大。

會德豐地產常務董事黃光耀﹙中﹚指，客人出席率超過8成，今早大手A組銷情理想。﹙黃寶瑩攝﹚

【11:20】中原︰A組出席率約7成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組出席率約7成，主要來自同系MONTARA 向隅客，其中一組客打算斥資近一億購入8間作長線投資之用。

GRAND MONTARA今早推售全盤504伙，現場已見人龍。﹙中原提供相片﹚

【10:00】GRAND MONTARA開售

GRAND MONTARA累推5張價單，今日合共推售全盤504伙，間隔由一房至三房，二房及三房單位佔總數超過80%，實用面積約由300餘至800平方呎。市場消息指，項目共錄逾7,800個登記，暫為今年新盤收票量次高，超額認購逾15倍。