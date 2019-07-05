中原CCL再破頂　按周升1.41%至190.48點　上半年累升逾9%

撰文：馬健彰
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中原城市領先指數CCL再創新高，最新報190.48點，按周升1.41%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.58點，按周升1.53%。CCL(中小型單位)報190.19點，按周升1.47%。CCL(大型單位)報191.93點，按周升1.10%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別上升2.27%、2.28%及2.3%。
以正式買賣合約日期計，2019年上半年CCL累升9.16%，CCL Mass升8.86%，CCL(中小型單位)升9.17%，CCL(大型單位)升9.13%，港島升9.22%，九龍升7.6%，新界東升10.1%，新界西升9.43%。
中原料樓價繼續高位爭持
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中美貿易戰升級後，市場受到一連串社會事件影響，樓價進入短暫反覆局面，波動擴大，卻不代表升跌走勢。近5周計，CCL最高190.48點，最低186.26點，波幅約4點。樓價繼續高位爭持，指數忽高忽低，需要時間平伏。
本周四區指數二升二跌。新界西CCL_Mass報174.59點，按周升1.86%，連升4周共2.3%。在剛需支持下，新界西樓價持續高企。港島CCL_Mass報199.24點，按周升5.69%，連升2周共6.62%。九龍CCL_Mass報185.72點，按周跌0.95%，連升2周後回軟。新界東CCL_Mass報199.35點，按周跌0.3%，連跌2周共0.82%。