【居二市場】上半年每宗買賣平均作價約506萬　創有紀錄以來新高

上半年居屋第二市場交投急增！據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年上半年全港共錄1,189宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較去年下半年的643宗急增85%，創近3年最多；同期物業成交總值約60.17億元，創下有紀錄以來最高，而較去年下半年的30.04億元，按半年急漲近1倍。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，年初中美貿易關係一度好轉，同時本港樓價調整過後重展升浪，白居二等用家全面入市，刺激交投。

筲箕灣東旭苑高層單位 創今年最高

樓價報復式反彈，資助房屋售價亦突飛猛進，上半年每宗居屋第二市場買賣平均作價約506.1萬元，再創1997年有紀錄以來新高，並較去年下半年的467.3萬元反彈8.3%。如若與去年同期比較，則一年間累計升幅約2.9%。

而今年上半年價值最高的居屋第二市場成交個案，涉及筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層單位，單位實用面積約650方呎，作價高見858萬元，平均成交實用呎價約13,200元，創有紀錄以來售價第三高的居二市場買賣個案。

今年上半年全港共錄1,189宗居屋第二市場買賣個案。﹙資料圖片﹚

天水圍天頌苑 最熱賣

按物業價值劃分，價值200萬元或以上的五個組別造好，當中價值600萬元或以上的組別交投升幅顯著，期內錄得262宗買賣個案，物業成交總值17.78億元，分別較去年下半年大幅增加205%及209%；至於價值400至499萬元物業，成交量按半年增加59%至376宗買賣，成為交投最活躍之組別。

按屋苑劃分，上半年天水圍天頌苑共錄57宗買賣，涉及總值約2.29億元，較去年下半年分別增加27%及44%，並成為上半年最熱賣屋苑。至於第二及第三位分別為馬鞍山錦豐苑及天水圍天盛苑，分別錄得46宗及41宗，成交總值約2.39億及1.98億元。

陳海潮指出，「白居二」計劃恒常化為第二市場注入穩定購買力，儘管中美貿易關係時好時壞，短期氣氛較為觀望，但料低息環境持續底下，無減用家上車置業意欲。不過，經過上半年一輪急速消化後，居二市場盤源有待補充，預計下半年居二市場成交有機會回落10%至約1,000宗水平，而平均售價則料平穩向好。