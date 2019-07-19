《調查》﹕近九成受訪日本企業　冀央行年內按兵不動

美國聯儲局將於本月月底舉行議息會議，市場人士預期當局將會宣布減息。若聯儲局減息，美日之間息差收窄，不排除推高日圓匯價。已放水多年的日本央行，會否在年內再出招，以應對聯儲局的寬鬆措施？從近期日本央行官員的言論，難作出推論。不過《路透》向日本企業進行的調查發現，絕大部份受訪者認為日本央行在今年內應按兵不動。

早前《路透》向分析師作出的調查顯示，有近20%受訪者指出，若聯儲局在本月內減息而導致日圓大幅升值，日本央行有機會在本月29至30日舉行的議息會議，搶先採取行動。

不過《路透》今日公布﹑受訪對象為企業的調查，卻顯示88%受訪者指出，央行在今年內無須作出額外寬鬆措施，只有12%受訪者認為要再推出寬鬆措施。

分析師料央行先觀望加消費稅率影響

《路透》亦引述瑞穗綜合研究資深分析師Takehiro Noguchi指出，日本央行會先觀望政府10月上調消費稅率後的影響，才決定是否需要進一步寬鬆。

對於政府即將上調消費稅率，32%受訪企業指出措施的負面影響，將超出帶來的正面影響。不過當被問及若取消上調消費稅率時，21%受訪企業認為帶來的正面多於負面。有三分二受訪企業指出，不論是上調或取消上調消費稅率，影響屬中性。