「龍床盤」菁雋樓花按揭傳已爆額　買家改以現樓申請或大失預算

佳源國際（2768）及陞域集團旗下「龍床盤」屯門菁雋早前減價重推，由於不少伙數低於400萬元，可承造九成按揭而大賣。不過，有部分銀行因該盤樓花按揭「爆額」，不再接受新的按揭申請，換言之，部分買家或大失預算，無法選用60天即供計劃付款。

有買家透露，由於龍床盤入場費較低，又急於上車，於是斥300萬元買入167方呎的開放式單位，打算承造九成按揭。他上周分別向匯豐、恒生及東亞銀行申請按揭，匯豐及恒生職員回應稱，他的申請不受影響，惟昨日開始已停止接受新申請。

買家上周亦曾向而渣打及工銀亞洲查詢，對方拒絕他的按揭申請，指出發展商規模較細，過往並無成交紀錄，加上銀行有樓花按揭的限額。

銀行：客戶可以申請現樓按揭

價單顯示，若買家選用60天即供付款計劃，可獲最高22%折扣，若採用建築期付款計劃，則僅有19%折扣。項目仍未獲批滿意紙，並最快於9月30日入伙，故銀行亦視按揭申請為樓花按揭，如買家於7月中簽訂買賣合約，卻未能申請樓花按揭，或損失樓價的3%。

匯豐發言人表示，公司與其他銀行一樣，在每個樓盤皆受制於按揭貸款額，假如客戶希望申請有關項目的按揭貸款，可以用現樓形式申請。

恒生發言人則稱，該行於提供樓花類型之按揭服務時，會考慮多項因素，包括市場情况、風險評估、物業質素、樓花期等，從而提供相關安排，亦會設定貸款總額上限。除樓花按揭外，該行有為該新盤提供現樓按揭服務。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於批出樓花按揭有一定風險，銀行於對中小型發展商的按揭審批會較為慬慎，亦會定下「額度」分散風險。她指出，即使部分銀行不批出即供按揭，業主仍可以轉為轉為建築期付款計劃，待入伙後申請現樓按揭，發展商亦可考慮與銀行協商延長即供按揭期限。