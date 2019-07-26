上半年私宅轉手獲利比率98.5%　盤點3大最多轉手賺錢個案屋苑

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然過去一年時間，樓市因中美貿易戰爆發而出現先跌後升的波動走勢，惟在成交量價起伏之間，對私宅轉手獲利比率影響極為輕微。他續稱，因樓價跌幅有限，而絕大部分業主只會在有賺之下才會沽貨，故剛過去的上半年獲利比率基本維持平穩，只有極輕微跌幅，而平均每宗賺幅則略有下跌。

上半年每宗私宅轉手個案 平均賺幅為85.6%

綜合土地註冊處資料所得，2019年上半年本港共錄14,890宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達98.46%（四捨五入後為98.5%），創近5個「半年度」（即兩年半）新低，並較去年下半年的98.51%微跌0.05個百分點，為連續2個「半年度」錄得跌幅，若同比2018上半年的99.13%則跌達0.67個百分點。

平均獲利幅度方面，上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為85.6%，較去年下半年下跌2.8個百分點，同比則跌2.9個百分點，雖連跌2個「半年度」，惟跌幅輕微，並守住史上第三高之位。值得注意的是，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例跌穿五成，由去年下半年的50.4%，回落2.7個百分點至今年上半年的47.7%。

嘉湖山莊以247宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的屋苑。﹙資料圖片﹚

嘉湖山莊獲利登記奪冠

按物業轉售價格劃分，高價私宅轉售獲利成功比率有所上升，惟佔比最多的中價私宅則受壓。上半年，二手住宅交投回升，帶動整體大市氣氛回暖，當中價值1,000萬元或以上組別的獲利成功比率錄得97.7%，比對去年下半年的97.2%上升約0.5個百分點，升幅在各類銀碼組別中最顯著；不過，介乎500萬至1,000萬元以內的兩個主要組別則分別微跌約0.32及0.22個百分點，惟同錄99%的各組別中之最高獲利比率。

若以屋苑層面分析，嘉湖山莊、日出康城及沙田第一城，分別以247宗、177宗及176宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的三大屋苑，而各自獲利成功比率分別達99.6%、99.4%及99.4%。至於十大獲利登記最多屋苑之中，以嘉湖山莊的每宗轉手個案平均賺幅最大，達135.8%，其次為海怡半島的119.1%。

陳海潮指出，下半年市場雖然仍受中美貿易戰存在變數的影響，加上「反修例」引發的社會運動沒完沒了，多少窒礙市場信心。不過，在息口低企、供求失衡及剛性需求持續下，樓價難以下跌，反倒會繼續靠穩，因此預期下半年私宅業主沽樓獲利比率可守於98%以上的水平窄幅徘徊，而賣樓平均每宗賺幅亦料守在80%以上的近年高位。