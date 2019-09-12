【驗樓】長實樓「天與地」　醫生男斥近2500萬　買中愛炫美高分盤

長實﹙1113﹚及港鐵﹙0066﹚合作的荃灣西新盤「海之戀」，推出時售樓場面萬人空巷，項目二期「海之戀‧愛炫美」﹙海之戀第3A期﹚聲勢不減，同樣獲市民爭相認購。不過，海之戀早前發生「爆屎渠」事件，令一眾準業主猶有餘悸，擔心二期單位同樣「中招」。 「愛炫美」近日陸續收樓入伙，自然值得一睹風采。出奇地，在驗樓師賴達明﹙明哥﹚的法眼下，有單位奪得近94的高分，也有單位僅獲67的低分。一個「愛炫美」，何解得出「天與地」的評分？

單位露台外望，可見到藍巴勒海峽及汀九橋構成的美景。（梁鵬威攝）

80後醫生朱先生，去年斥資逾2,435萬元買入「愛炫美」驗5A座高層B室一個4房單位，實用面積約1,162方呎，今次驗樓整體分數高達93.75分，且獲明哥形容為長實近年代表作之一。

記者與明哥一推開門，藍巴勒海峽與汀九橋構成的美景即映入眼簾。朱先生稱，自己曾到馬鞍山睇過其他擁有海景的新盤，但由於馬鞍山對外的景色，到了晚上因欠缺燈光而變得黯然失色，故改為選擇「愛炫美」，「呢度（荃灣）夜晚都仲有光，可以見到個海景！」

空心磚成主要「扣分位」

窗外無敵海景，窗內單位問題亦不算多。明哥驗收完稱，單位最大「缺陷」是主人房地板有一塊空心磚需要處理，而房內及門後地腳線亦有隙須修補，不算大問題。

另一個需要大執的地方，是單位內發現了不少刮花及鏽跡等痕跡，「主人房浴室洗手盤枱面石有鏽跡，佢上面打咗一層蠟，但可能做之前冇做好清潔。」同時明哥亦發現，廚房洗碗盤枱面石有裂紋，灶枱石面有至少5處刮花；客房浴室牆身的石材同樣有刮花污跡。

至於其他問題都是屬於「小修小補」，如工人浴室座廁水箱未安裝穩固；浴缸層架未安裝穩固有鬆等。

+ 6 + 5 + 4

單位整體分數逾90分 「追得上信和樓」

明哥說單位質素不俗，整體分數達93.75，可說是長實近年代表作之一。本來見到今次長實愛炫美的改善，明哥一度稱讚道︰「見到發展商不斷進步當中，依家（質素）可以話追得上信和樓。」殊不知，8月中，記者偕明哥到項目另一個中層、實用面積細約一半﹙約500多方呎﹚的單位驗樓時，分數卻又急降到67分，分數十分「海鮮價」。

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明哥又提到，海之戀一期收樓時，曾檢驗過一個逾700呎的單位，總體驗樓評分也只有68分，批盪、窗及欄杆三項工種更評為零分。「當時發現大廳橫樑側，以及主、客房間牆身較大面積的批盪出現空鼓，須剷去及重做批盪，同時廚房、大廳、主客房窗玻璃多處崩花、廚房窗頂窗鉸有鏽跡，而露台圍欄玻璃多處崩花！」

新地恒地信置 新盤質素維持一定水平

今次，同一期項目，分數差異如此大，明哥也大表驚訝，思疑發展商有「大細超」之嫌。據他了解，長實曾投放資源，包括轉換承建商以改善新盤質素，但似乎「心有餘、力不足」，「（長實）係想做好，但資源最後集中喺大單位，有時仲要睇地區，港島區會好一些，相反多細單位的地區，如將軍澳區就差一啲。」

不過，明哥認為，「愛炫美」的情況只屬個別發展商問題，「大部分質素都恒常咁穩定，都維持到水平。」他坦言，本地發展商而言，新地、恒地及信置，無論新盤的大、細單位，質素都維持一定的水平；相反有發展商，若與市建局合作的新盤質素就有所提升，「因為市建局內部有個標準，所以會好啲；自己發展就唔太好。」

01驗樓 ︰

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺憾。

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