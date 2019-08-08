【防止棄標】地政總署今日起上調投地初始按金　最高5000萬



地政總署公布，上調公開招標承投政府土地的初始按金，最高金額將由過往的2,500萬元，增加至5,000萬元，今日起實施。

投標者承投政府土地時，所繳付的初始按金最高金額增至5,000萬元，該最高金額適用於估值為四億元或以上的地皮；若地皮估值介乎3億元而少於4億元，須繳付初始按金金額為4,000萬元；若地皮估值介乎2億元而少於3億元，初始按金金額為3,000萬元；若地皮估值介乎1億元而少於2億元，初始按金金額為2,000萬元；若地皮估值少於1億元，初始按金金額為1,000萬元。

中標者須於地政總署公布投標結果後的七個工作日內，繳付部分地價，金額為投標價的10%減去已繳付的初始按金，並向上調整為最接近的十萬元數值。

今年6月，高銀金融認為社會矛盾和經濟不穩定，將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，決定放棄所投得的啟德商業地，遭到政府沒收2,500萬元訂金。

地政總署​：增加中標者違約成本

地政總署發言人表示，一併實施上述兩項新措施，會增加中標者違約的成本，從而更有效遏止中標者違約，並在出現中標者違約的情況下，加強保障政府的權益。

今年6月，高銀金融（0530）宣布因社會矛盾，決定放棄所投得的啟德商業地，遭到政府沒收2,500萬元訂金，該地皮將於今個財政年度第二季再次推出。

其後，發展局局長黃偉綸表示，政府留意到訂金金額可能過低，未來或會調高金額，以防止再次出現撻訂情況。該幅商業已在今日重新推出，從明日（9 日）起招標，下月20日截標。