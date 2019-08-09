啟德商業地最少收10標書　分析指發展商以「執平貨」心態入標

九龍東啟德發展區、鄰近啟德體育園的承啟道商業及酒店地，已經於今日（9日）中午截標，據悉現場最少收10份標書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐地產、建灝、中國海外（0688）、遠東發展（0035）。

建灝地產行政經理林綺華稱，公司獨資入標，看好區內未來商業發展前景，惟因應市況出價審慎及保守；另外會德豐地產高級經理何偉錦就稱，公司亦是獨資入標，出價亦計自己數。對於政府增加招標訂金，他認為做法合理。

林浩文相信，發展商以「執平貨」心態入標。（資料圖片）

林浩文：發展商出價或較保守

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，入標數比預期為多，算十分踴躍。不排除部分發展商以「執平貨」心態入標。但他指，近日「社會運動」及「中美貿易戰」等影響，及商業地皮依靠社會消費力支持，近日社會氣氛動盪不穩，估計發展商在出價上相比較保守。

他又估計，商業地主要客群為體育園的遊客，樓面地價約8,000元至9,500元，地價約27億至32億元，總投資額約55億至65億元，預料可建300至350間房的酒店，定位約3至4星級。長期租金回報率約4%。

地皮面積約12.1萬平方呎，鄰近一幅公眾休憩用地亦需由中標發展商建造及管理；地盤可建樓面面積34.4萬平方呎，可發展為酒店及寫字樓用途，兩部分皆不可拆售。