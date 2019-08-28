【驗樓．雲海】教師夫婦甫畢業即買「風水屋」　回憶碌卡買樓年代

新樓質素參差，入伙前要驗樓，近乎是「常識」。但凡事總有例外，今次01驗樓的單位——馬鞍山雲海3房單位，便獲驗樓師賴達明（明哥） 給予近乎滿分的97.8分，難言有「驚喜」。 花逾1,400萬元購入上述單位的佘生佘太，自然飲得杯落。兩入都是教師，早於2001年大學畢業才兩年便成功「上車」，自言買中「風水屋」，事業等都一帆風順。經過十多年打拼，佘生佘太現時月入近六位數，感恩在樓市狂潮前，憑努力成功上車，可謂昔日獅子山下「揸磚頭穩陣致富」的萬千例子之一。回想當年樓價水平，他們不禁要說︰「嗰陣買樓可以『碌卡』，依家已經返唔到轉頭！」

佘生佘太去年以逾1,400萬元購入新地（0016）旗下的馬鞍山雲海一個三房單位。（葉家豪攝）

讀書已經認識、目前均任職小學教師的佘生佘太，去年以逾1,500萬元購入新地（0016）旗下的馬鞍山雲海3房單位，項目近日入伙，記者與驗樓師賴達明（明哥）直擊他們新居，評分高達97.8分！明哥指出，單位房間玻璃幕牆外底部有4處欠掃口須填封；主浴室地台排水口附近牆腳亦有掃口孔需要處理；工作平台圍欄頂及底石有污跡須清洗、客浴室企缸花灑架有鬆及廚櫃爐頭前金屬飾板有刮花的痕跡，但均屬「小問題」。

單位間隔「逐格睇」：

+ 4 + 3 + 2

回到「碌卡」也可買樓的年代

看來，向來予人質素保證口碑的「新地樓」，今次亦無「意外」。同樣「無意外」的，也許是佘生佘太的「上車」過程，多少也喚起了昔日獅子山下持有「磚頭」穩陣致富的故事。

二人的「首置」早在2001年已經發生，那時候他們大學畢業才兩年還未結婚，就斥約230萬元，購入新地將軍澳清水灣半島的兩房單位。佘太笑言「學生哥」年代的自己已經希望置業，因此一有時間她與佘生就會兼職工作及儲錢，馬會、補習導師以至推銷員等都做過，「當時只係要（支付）5%樓價作首期，其他兩成半係發展商提供嘅高息按揭，自己計算過還高息前可以儲到呢兩成半，所以就決定買。」她又笑言，「 嗰陣買樓可以『碌卡』，依家已經番唔到轉頭。」

10多年過去，兩人有了小朋友，為提供一個更好的學習環境，大約於2013年租住馬鞍山新港城，兩年後再斥530多萬元購入馬鞍山雅濤居打算長住。

二人為了小朋友有個更好的學習環境，約於2013年到馬鞍山新港城租屋居住。（資料圖片）

風水屋「唔賣得」 「包租婆」唔易做

不過清水灣半島卻未有放售，只是以短、長租的方式租予朋友，佘太直言，清水灣半島是他們的「風水屋」，「我冇特別信風水，不過一直以來在小朋友、工作上都好順利。」她憶述當年租客們「唔係添丁就升職發財」，「有朋友屋企裝修租3個月，期間升職加薪有埋小朋友。」佘太補充，「一個（租客）係咁、兩個係咁，個個都係咁，咁我哋就覺得咁唔可以賣啦。」

購入馬鞍山雲海後，兩夫婦以近1,000萬元沽出雅濤居，較買入時的530多萬元多賺逾400多萬元。沒選擇當雅濤居的「包租婆」，佘太稱自己入住時已經將單位翻新，水喉等都全部換過，但入住期間屋苑的問題較多，令「包租婆」唔易做，「（單位）試過跌窗；公眾地方漏水又要業主自己承擔，我覺得質素麻麻。始終單位出問題的話都要解決，出租都係當投資，（維修費）呢啲都係支出。」

政府暫緩修定《逃犯條例》後所引發的一連串示威活動，令大眾對香港前景感到憂慮。（資料圖片）

佛系置業 夠「穩陣」先買

買中「風水屋」、賣樓又「賺一筆」，新屋要執漏的地方不多，一切順順利利，眼光獨到，若果專心投資理應如魚得水。佘太笑言自己雖然喜愛留意樓市資訊，但一向都是「佛系」買樓，先生即使投資澳洲樓，亦是因為有朋友移居到當地，才開始留意澳洲樓市。目前兩人在當地有三個寓所，扣除管理費及其他政府費用之外，保證回報率達5厘。

佘生認為澳洲樓風險較少，相對而言香港放租沒有「包生仔」，「300幾萬港紙，租唔出去風險對方承擔，而且買澳洲樓花，舊錢（訂金）會由政府管住，搞掂晒先畀錢（發展商）。」

於海外置業，除風險之外匯率波動亦是投資者考慮的因素。佘太說只要澳元下跌，他們就會吸納，「好似依家澳紙低水，我地又會吸一啲，咁到時見到岩的項目，就唔洗考慮匯率。」佘生就說，即使匯價波動大，租金回報亦可彌補損失。

家住近千呎，手執數個物業「收租」，雖然仍要供樓，但相信已經是不少人夢想的退休生活。不過佘太指，夫婦二人月入近6位數，「其實話多唔多」，因此她指，有時間的話要多接觸市場資訊，包括不同銀行之間的轉按計劃，「有朋友仲捱貴息，我問佢點解唔做（轉按），佢嫌麻煩。其實咁做可以賺到回贈之外，仲多咗錢鬆動去投資其他嘢。」

不要把雞蛋放進同一個籃

「買磚頭穩陣」相信是年長一代經常掛在口邊的說話，佘太說以前她都是這樣想，「都有叫朋友上車先，自己一開始都係買幾百呎，慢慢先換大（單位）。」

二人沒有「死慳死抵」，只是簡簡單單「買樓」、「上車」、「樓換樓」，退休生活已經尚算「穩陣」。但目前市區一個細單位，動輒6、700萬元，加上近日政府暫緩修定《逃犯條例》後所引發一連串示威活動，以及大眾對香港前景的憂慮，亦令佘太看不清前路。

但她堅信，中央不會希望香港出問題，只是始終未有白紙黑字，確定未來香港會怎樣過渡，因此未來會繼續留意其他國家，包括英國的資產，「我識朋友喺英國，可以幫到手，始終唔好將雞蛋放晒同一個籃！」

01驗樓 ︰

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺憾。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com

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