利嘉閣︰上半年僅2719伙私宅動工　按年大減67%　9年同期最少

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年上半年未見有逾千伙的單一大型私宅項目動工，令期內動工量大幅落後，其中6月份單月錄逾500伙，已是上半年第三多的月份。

6月份有4個私人住宅項目動工

根據屋宇署今日發表最新數據，2019年6月份全港共有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位共527伙，較5月份的1伙增加526伙。

數據顯示，6月份共有4個私宅項目動工，涉及單位總數527伙，當中最大規模的項目為沙田多石街（STTL 609），涉及單位335伙；其次，何文田太子道西195號，以及西半山西摩臺6號及羅便臣道62C號，亦於同月展開施工，兩個項目分別涉及101伙及90伙。此外，九龍塘施他佛道12號（1伙）亦已於同月開展上蓋建築工序。

上半年累計動工量2719伙

連同上述項目，2019年上半年全港共有16個私宅項目動工，涉及單位總數2,719伙，較去年同期的8,360伙大減67%，創2011年以來的9年同期最少。

當中以九龍區的施工伙數最多，涉及5個項目合共1,561伙，單位佔整體比例約57.4%；港島區則共有8個私宅項目動工，單位數量共756伙，佔整體比率約27.8%；新界區共有3個項目、合共402個單位動工，佔整體比例約14.8%。

全年動工量料達1.3萬伙

陳海潮指出，上半年私宅動工進度放緩，惟仍有不少項目可望於下半年開展，當中部分已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括大埔荔枝山山塘路（TPTL 221）（1,620伙）、將軍澳日出康城8期（1,422伙）及日出康城10期（893伙）、啟德沐泰街7號（第1K區3號地盤）（1,182伙）、沐泰街9號（第1K區2號地盤）（1,006伙）及沐泰街10號（第1L區2號地盤）（637伙）、黃竹坑站1期（800伙)）、青衣細山路（TYTL 190）（776伙）、油塘崇信街及仁宇圍交界（YTIL 44）（688伙）、深水埗西洋菜北街456至466號及黃竹街50至56號 （537伙）等，加上發展商利用自身土儲開展的其他項目，全年動工量料達約1.3萬伙水平。