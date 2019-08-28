美聯黃建業︰預計樓價今年從高位下落約5%　中小型盤先展跌勢

美聯集團（1200）主席黃建業表示，今年初本地樓市交投一度暢旺，因應年初中美關係緩和，美國息口預期升幅放緩，兩大外部壓力一去，發展商乘勢加快出貨，新盤熱銷帶動二手成交，樓價更曾突破歷史高位。然而旺市僅屬「曇花一現」，年中中美貿易重燃戰火，隨後愈演愈烈，加上本地政治事件發酵，雙重壓力之下，本港經濟呈現一片迷霧，煞停樓市成交。

黃建業︰料中小型單位先展開跌勢

展望下半年，黃建業預期，環球經濟皆有衰退之危，外有貿易戰，內有政治爭拗，內憂外患夾擊，特區政府已下調全年的經濟增長預測至0%至1%，本港最新失業率亦輕微回升，外界普遍預期經濟下行在即，將大幅削弱買家入市信心，利淡因素全面湧現，如情況持續，注意樓市「熊出沒」，有由牛市邁向熊市跡象，樓價失去上升動力，成交亦將持續尋底。除非中美貿易戰及本港政治事件迅速解決，否則樓價勢短期內見頂回調，預計今年將從高位下跌約5%，部份急於求售的單位已減價逾10%，未來不排除個別業主或擴大議幅以求速售。預計中小型單位會先展開跌勢，然後擴散至大單位及豪宅；新界區樓價料會先現跌幅，隨後蔓延至市區。

美聯集團主席黃建業稱，未來不排除個別業主或擴大議幅以求速售，預計中小型單位會先展開跌勢。﹙資料圖片﹚

樓市成交近月明顯減少

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，4月份一手私樓及二手住宅註冊量合共錄得8,189宗，較3月份的5,465宗激升近5成，至5月份更上升至8,576宗，創出逾6年半新高。惟該數字於6月份大幅回落至4,774宗，按月大跌逾44%，於7月份雖然回升至4,975宗，但是較5月份錄得的高位仍然減少約42%。

成交銳減之外，樓價亦於今年次季見頂回調，根據「美聯樓價指數」，本地二手樓價於今年年頭至5月曾升約一成至歷史新高後，輾轉回落逾2%至現有水平，令到年頭至今的樓價升幅收窄至逾7%。

二手市場料成重災區

黃建業料，二手市場成為重災區，料全年二手住宅註冊量僅錄約40,000宗，有機會創出自1996年有紀錄以來新低，屆時宗數將「差過沙士」，較2003年沙士時期錄得的全年46,131宗二手註冊低逾13%。

一手市場同樣受到貿易戰惡化及本土政治事件困擾，發展商有機會調整推盤步伐，但是低迷的經濟氣氛同時會令新盤開價更貼近甚至低於二手。一手主導大市的形勢不變，預計一手成交將略優於二手，料全年一手私樓註冊量約達19,500宗，即下半年的一手私樓註冊量錄約7,000宗，較上半年跌逾4成，有機會創自2016年上半年錄得的5,616宗後的3年半新低。