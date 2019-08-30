【MARINI開售．不斷更新】傳已沽370伙　佔可售單位逾七成

樓市前景不明朗，但無阻發展商推盤步伐。會德豐地產旗下的將軍澳日出康城9A期MARINI今日首輪推售500伙。項目早前截收票數7,000張，以4張價單500伙計算，超購逾13倍。《香港01》記者今早到達尖沙咀海港城售樓廠，直擊開售情況。

【19:30】項目傳已售出370伙

市場消息指，截至下午7時，項目B組已售逾350伙，連同A組售出的17伙，累售約370伙，佔可售單位約74%。

馮生表示買入單位自住，不擔心樓價下跌。﹙林樂謙攝﹚

【14:50】項目傳已售出192伙

市場消息指，截至下午2時50分，MARINI合共售出192伙，其中A組售出17伙，而B組售出175伙，剩餘308伙未售。

【14:20】準夫婦斥近600萬購1房自住

從事地產行業的馮生與未婚妻斥約580萬元，購入中層一房單位共築愛巢。

選擇在市況較差時買樓，馮生表示單位買入自住，不擔心樓價下跌，又認為近期社會事件對置業並無影響，樓價會繼續向上升。他曾經三次抽日出康城的新盤皆失敗，今次抽中即「扑搥」買樓。

【12:00】項目傳已沽64伙

上午11時許，B組客陸續抵售樓處，海港城外約50人排隊。市場消息稱，截至11時40分，項目已沽64伙。

上午11時許，B組客陸續抵售樓處，海港城外約有50人排隊。﹙林樂謙攝﹚

【10:45】​中原︰投資者比例佔整體不足一成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組出席率約8成，惟客源不多，準買家大多打算入市2伙，料A組可沽約數十間。

陳永傑續稱，中美貿易戰及社會運動持續反覆，影響投資氣氛，投資客略為減少，MARINI投資者比例佔整體不足一成。在負利率年代下，置業較保值，相信MARINI B組才是重頭戲，反應會較熱烈，料出席率可達7成，客源7成屬九龍客，新界客2成，港島客僅佔1成，MARINI今日發售500伙料於晚上可獲全數揀選。

【09:10】​暫約20人排隊等候

早上9時起，大手客陸續抵售樓處報到，上午9時10分現場所見，暫約20人排隊等候。

項目早前截收票數7,000張，以4張價單500伙計算，超購逾13倍。據銷售安排，早上9時起為A組時段，買家限購2至4伙，而B組時段則於10時起報到，每人限購1至2伙。

首輪平均呎價15,895元

項目共提供647伙分層單位，間隔由一房至三房，首輪推出4張價單合共推500個單位，扣除價單上各項折扣優惠後，平均呎價15,895元，倘沽清，預計發展商可套現約50億元。