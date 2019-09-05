政治局勢不穩　港人移民查詢激增一倍　馬拉台灣最受歡迎

政治局勢不穩，激發港人的移民意欲。中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛表示，近日公司收到的移民查詢按年激增一倍，簽單數亦上升五成，當中馬來西亞及台灣因入場門鑑較低，最受港人歡迎。

許大衛形容，隨著各國移民政策收緊，如美國投資移民的投資額將加碼至180萬美元，並於今年11月開始生效，令不少人希望趕上「尾班車」，預期第三季美國移民的數量會大增。他解釋，選擇在美加及歐洲買樓的主要為家庭客，希望移居為子女提供良好的學習環境。至於馬來西亞及新加坡則由於門鑑較低，不少港人只為「多買一份保障」，並以投資客為主。

料新加坡全年樓價升幅達5至10%

中原地產聯同城市發展將於下周末（9月14至15日）舉行「新加坡及倫敦豪宅項目聯展」，展銷城市發展於倫敦及新加坡的物業，並提供移民顧問服務。新加坡展銷單位入場費約611.9萬元起，為實用面積約463至484方呎的一房單位。

新加坡樓市受不少辣招限制，許形容，該地樓市升幅較平穩，去年底政府加辣後，首季價格有輕微調整，惟次季已回升1.5%，估計在缺乏私樓供應，以及明年大選前，政府不會放鬆樓市政策，全年樓價升幅達5至10%，租金回報率維持約3厘。