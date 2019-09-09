資深投資者大劈價盡沽東涌物業　海堤灣畔成交價創21個月新低

受中美貿易戰及反修例風波所引發的持續抗議運動，本港經濟轉差，有資深投資者見狀，於過去兩個月以低價沽盡東涌3個住宅物業。

據報，該投資者高峰期於區內持有約12個單位。美聯首席高級營業經理吳惠斌稱，該投資者早於兩年前已經開始「減磅」，更在6月開始出現示威活動後，連環沽出最後3個單位，當中兩間在兩日內以「超筍價」出售，3個物業合共套現1,920萬元。

海堤灣畔成交價創21個月新低

吳惠斌指，該3個單位其中兩個位於海堤灣畔，其中1座高層F室周六放盤，實用面積521方呎，叫價650萬元，已經比年中高位約800萬元低18%，惟業主再劈50萬以600萬元沽出，呎價11,516元，成交價創21個月新低。

另一單位就早在7月尾沽售，3座高層F室，實用面積541方呎，以700萬成交，「遲一個月多啲，跌足一球。」最後一個單位為藍天海岸5座極高層H室，實用490方呎，以低市價一成的650萬元放盤，兩小時後以620萬元成交，呎價12,653元，創屋苑今年新低。

吳惠斌引述投資者表示，「東涌清晒貨，遲啲清大角嘴奧運站物業」。

有資深投資者近日以低價沽清東涌3個住宅物業。（資料圖片）

本月成交宗數回升 料成交價企穩

可是東涌「劈價」似乎已成趨勢，減幅比其他區份更高。吳惠斌續透過，東涌東堤灣畔6座低層A室，實用面積772方呎，原業主初時連租約叫價900萬元放售，市場氣氛不穩影響下，業主接受大幅還價，最終「大劈」75萬元，以825萬元成交，實用呎價10,686元，創屋苑20個月呎價新低。

吳惠斌指出，由於東涌發展初期，樓價較便宜，隨著樓市回調，有投資者會「跳出去」，到其他區換貨，因此較願意減價放售，成交宗數亦隨著業主議幅增加，由8月上旬的約7宗，增至全月的29宗；本月截至8日，成交宗數已逾十宗。

他估計，隨成交宗數回升及社會運動開始減弱，相信成交價將逐步企穩。