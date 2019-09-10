龍湖與合景「尚‧珒溋」主打3房戶　定價參考市況　最快月內推售

龍湖集團（0960）及合景泰富（1813）公布啟德坊二期住宅項目「尚‧珒溋」，提供667個標準單位，介乎332方呎至1,072呎。

單位主要以工房戶為主；其中一房（開放式廚房）共58伙；兩房共176伙；三房含不同戶型，合共320伙；而4戶則有58伙，冀於中秋節開放示範單位，月內推售。

定價會按市況考慮

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻表示，項目最快於本星期上樓書，視乎市況好大機會於本月開售。至於定價會按市況考慮，參考區內一、二手，及何文田的新盤。不過他沒有正面回應最近的示威活動對樓市影響，只表示市場資金充欲，剛性需求存在。

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻表示，項目最快於本星期上樓書，視乎市況好大機會於本月開售。（許世豪攝）

料市場仍有需求 對前景有信心

合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻認為，年初樓價持續上升，近期樓價下調只屬調整，「若果唔調整會有斷層」

被問到社會不穩，以及經濟下行等會否影響入市信心。她稱市場仍有需求，買家會考慮息口、戶型及地理位置等因素，加上首7個月無論一、二手交投不錯，對前景有信心。

項目於5月初指會以「驚喜價」發售，她認為定價平不一定會促成交易，重申出價會考慮市價。