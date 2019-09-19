【匯璽III開售】美聯：空置稅將落實　發展商將減價賣現樓或貨尾

新地（0016）旗下南昌站上蓋項目匯璽III今日首輪發售352伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率約有七至八成，最大手買家入票逾百張，認為該盤可售單位可即日沽清。

在負利率及發展商低市價賣樓下，該盤吸引不少投資客，佔總買家一半，預期租金回報約3厘。

美國今日減息四分一厘，陳認為，在負利率年代下，物業是較為優勝的投資工具，減息對樓市起正面作用。加上發展商提供較大折讓，成功吸引買家入市，反映買家對樓市信心陸續恢復。

陳永傑表示，最大手買家入票逾百張，認為該盤可售單位可即日沽清。（張浩維攝）

美聯布少明：兩組客斥逾5700萬投資收租

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席約八成，大手時段有兩組買家擬購3伙，斥資約5,700萬元，用作投資收租。客源分佈方面，用家佔約六成，其餘為投資者，預期項目租金回報率有逾3厘，呎租約60元以上。

市況方面，他指本月以一手成交主導，料達2,300宗；二手則料錄2,000宗，由於價錢回落快，成交亦急升。他預期9月樓價將跌2至3%，若中美貿易戰及社會事件有利好因素，第四季樓價將回穩。

近日政府擬落實空置稅，他認為發展商在中美貿易戰、社會事件及政府政策推出下，將更積極減價推出現樓及貨尾單位。