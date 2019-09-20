政府再推啟德住宅　11月8日截標　測量師：估值或高達210億

政府以公開招標方式，出售啟德第4A區2號住宅用地，下星期五開始招標，11月8日截標。



地盤面積近1.84萬平方米，可建樓面面積介乎6.7萬平方米至11.2萬平方米，包括由買方興建的政府地方樓面面積，指定作非工業用途，不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站。

地皮亦會用作社福用途，包括安老院舍暨長者日間護理單位、綜合家居照顧服務中心、4所兒童之家、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、綜合職業康復服務中心及中度弱智人士宿舍的政府地方。

林浩文相信，近日社會運動、中美貿易戰及空置稅等影響，發展商出價或有折讓。（資料圖片）

林浩文：估值至少達198億

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文相信，發展商會各自計數，但受近日社會運動、中美貿易戰及空置稅等影響，發展商出價或有折讓，預料樓面地價每呎約16,500元至17,500元，地皮估值約198億至210億，總發展成本達240億元至260億元，落成後每呎賣32,000元起。

他又指地皮發展規模大，預計約4至6個發展商入標，入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，項目或會建混合式豪宅，以中小型單位為主，加上部份大單位及特色戶，以利去貨。林浩文表示，最近政府不斷推地，正正考驗發展商的現金流及財力，有可能因此影響地價，估計部分發展商在買地上會更有選擇性及策略性。