【地王流標】啟德商業地王流標　高銀金融6月時棄標

高銀金融﹙0530﹚6月宣布撻訂的啟德第4C區商業地，已經於上星期（20日）截標，地政總署因不到底價，地皮流標。

政府指出該地皮接獲5份標書，並按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，不會出售該土地。

政府又指出，政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果而受影響。

政府亦不會就投標者的出價作出揣測，出價往往視乎種種因素，例如用地對個別投標者的吸引力，投標者就着市場情況、企業情況及發展策略作出的考慮等等。

梁志堅﹕業界難看通後市

對於今次啟德商業地流標，地產建設商會執委會主席梁志堅指出，反映出業界難以看通後市，同時政府推地的時間並不合適，實在難在達到早前的造價。

他明言目前市況受到中美貿易戰，及香港社會事件影響。惟他相信最終中美雙方可以達成協議，而政府亦可以解決到今次社會事件。

被問及是否有商戶及租戶要求減租時，身兼會德豐（0020）副主席的梁志堅指出，確聽到有關聲音，其他發展商亦有不同處理手法。他相信在處理相關要求，不會採取一刀切方式。

市場估值普遍調低2至3成

該地皮屬新九龍內地段第6546號的地盤面積約為10, 692平方米，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為48 ,114平方米及80 ,190平方米。

地政總署早前指共收5份標書，據記者了解，長實地產（1113）及華置（0127）獨資入標；鷹君（0041）、新地（0016）及信置（0083）亦有入標。

受經濟及社會運動影響，市場早已將地皮估值普遍下調2、3成，至73.45億到103.6億元，樓面地價僅8,500至1.2萬元，較中標價低7%至34%不等。

高銀金融於5月中以逾111億元奪啟德商業地﹙九龍啟德第4C區4號地盤的新九龍內地段第6546號的用地﹚，當時收到6份標書。

惟在6月11日稱因近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響，而決定棄標。

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