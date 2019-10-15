上月本港二手樓跌價按月跌2.7%　平均實用呎價報14702元

反修例示威持續，樓市回軟，不過利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中美貿易戰初現轉機，示威規模亦見縮減，樓市受壓程度漸有紓緩，今季樓價跌勢有望收窄。

他指，今年9月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價持續下跌，最新報14,702元，較八月的15,113元跌2.7%，連續兩個月迭創2014年開始以實用面積統計以來錄得的最大單月跌幅。整體平均呎價亦連跌4個月，而且跌幅擴大，創近7個月新低；而第三季樓價累跌5.4%，以首9個月計，樓價累積升幅則顯著收窄至2.7%。

列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑增加至35個，佔整體比率達70%，報升者則只有10個，另有5個屋苑因8月或9月「零成交」而未能作比較。

利嘉閣表示，上月50屋苑平均呎價為14,702元，按月跌2.7%。（利嘉閣提供）

料10月樓價跌幅收窄至最多2%

50指標屋苑交投量繼於8月份跌至9個月新低後，隨著上月業主擴大減價幅度，交投量亦趁勢在低基數下作出較大幅度的反彈；9月份全月共錄得430宗成交，為4個月來最多。

廖偉強指出，中美貿易戰雖然達成首階段協議，但在社會運動仍未解決下，樓市仍會受壓，但憂慮總算減輕一重，加上預期新一份施政報告將有紓解民困措施，對安穩民心有一定作用。由於市場非只有一面倒的壞消息，期望10月份50指標屋苑交投量可維持於9月份的相若水平；而樓價方面，本月雖然續難看好，但預期跌幅有機會收窄至1%至2%之內。