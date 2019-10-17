放寬按保　未符壓測可伸借9成　消息︰銀行審批傾向保守

特首林鄭月娥於《施政報告》宣布，放寬由香港按證保險有限公司﹙HKMC，按保公司﹚提供的按揭保險計劃的樓價上限，例如首次置業人士購買800萬元現樓，最高可造九成按揭，假如未符「加3厘」的壓力測試，仍可申請，保費則會因應風險因素作額外調整。

按保門檻突然降低，但並不代表銀行審批按揭會因而鬆懈。有市場人士指出，出於風險管理的考慮，銀行初步傾向沿用舊有的壓力測試。與此同時，銀行按揭審批早已大排長龍，專家提醒，準業主要預留多一點時間，在簽署樓宇買賣合約前最好先到銀行做預先批核，「最擔心年輕人以為一定會批，衝入去簽約﹙買樓﹚，點知最後唔批！」

政府於《施政報告》中宣布放寬首置人士按揭成數，申請最高9成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元。（資料圖片）

政府宣布放寬首置人士按揭成數，根據最新按揭保險計劃，申請最高9成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元；申請最高8成按揭貸款的樓價上限則由600萬元提升到1,000萬元，後者可以包括自用樓換樓按揭。

若果首次置業人士未能符合壓力測試（即模擬加息3厘時，供款佔入息比率超過六成）時，按保公司會因應風險因素額外調整保費，惟該首置客供款仍不能超出其入息五成。

有業內人士指，新措施下，銀行審核仍傾向保守。（資料圖片）

銀行傾向沿用舊有壓測機制

按證公司「鬆章」，又是否代表銀行會跟隨？有按揭界人士向《香港01》表示，銀行批出最多六成按揭後，若客戶需要高成數按揭，會為該買家向按證保險公司申請按保，獲批後即代表政府願就額外的信貸提供擔保，不過在新措施下，首置客即使未符壓力測試仍可申請九成按揭，意味銀行信貸風險上升，「銀行自己都要做風險管理，有自己嘅考慮，所以呢一刻未必跟足。」

該名人士又指，至少有三家主要銀行，包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）以及渣打（2888），初步未必會跟隨放寬後的壓測標準。他解釋道，銀行認為過去壓測一直都行之有效，加上目前樓價高企，貿然改變現行機制，擔心會出現風險，因此審批時會傾向保守。意味未能通過壓測的首置買家，即使得到按證保險公司批出按保，銀行亦有可能不批出按揭貸款。「目前仍維持這個做法，仲要等銀行同HKMC傾條款，之後可能有變。」

若果首次置業人士如未能符合壓力測試時，按證保險公司（HKMC）會因應風險因素額外調整保費，但該首置客供款仍不能超出其入息五成。（資料圖片）

中銀香港︰審批結果視乎個別申請

記者以準買家身份，分別致電滙豐及中銀銀行的按揭申請熱線，其中滙豐稱由於措施實施時間短，目前仍與相關機構了解，但當記者問到，可否提供資料作預先審批時，銀行職員就指該行已經暫時相關服務。

至於中銀香港的職員就表示，若果首置客的供款不超出其入息五成的話，「理論上會批。」但提醒記者置業有風險，最好自己計好數先買。

中銀香港其後回覆《香港01》查詢指，客戶可於中銀香港申請按保公司最新修訂的按揭保險計劃。該行會按監管機構及按證公司的按揭保險計劃的指引和規定辦理申請，最終審批結果視乎個別申請情況而定。

滙豐則稱，該行正積極研究《2019年施政報告》所提及放寬按揭的相關措施，並與有關機構緊密合作，盡快作出相應調整。滙豐重申，審批按揭貸款申請的程序維持不變，根據客戶的個人財務狀況和還款能力去審核按揭貸款申請，並會視乎個別情況而定。

中銀香港指，會按監管機構及按保公司的按揭保險計劃的指引和規定辦理申請，最終審 批結果視乎個別申請情況而定。（資料圖片）

星之谷：宜先到銀行做預先批核

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝接受《香港01》訪問時估計，目前本港經濟有下行風險，現階段銀行會更傾向維持原有做法。

他假設一位首置買家，借足九成購入一個600萬元單位，以按息2.625，分30年還款期計，無須過壓測下的最低月入要求為43,380元，但如果要通過壓測，月入則要51,809元，認為兩者月入要求相差近萬元，銀行對兩者的風險評估亦有差異。

莊錦輝提醒，準業主簽署買賣合約前可到銀行做預先批核，以免大失預算，「最擔心年輕人以為一定會批，衝入去簽約，點知最後唔批。」

莊錦輝相信現階段，銀行或更傾向維持原有做法。（資料圖片）

利嘉閣：不要因首期減少而盲目入市

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣亦表示，聽聞過部分銀行有上述的取態，認為措施推出僅一、兩日，偏向保守是可以理解。

她強調，準買家不應以為置業所需的首期減少，就盲目入市，「首期少咗，但用更高（按揭）成數，借更多嘅錢去置業，你要考慮係咪負擔得到，自己盡一盡責任，做好風險管理，如果唔係到時就又有負資產問題。」

業內人士建議，準業主應提早與賣家商議，延長成交期至90天，以確保有足夠時間申請按揭。（資料圖片）

按揭申請積壓 銀行或需更多時間審核

另一邊廂，消息人士亦指，新措施推出後，由於準業主可以申請更多按揭貸款，即使銀行已經批出貸款，客戶仍拒絕簽署合約，紛紛要求銀行再次審核，以取得更高成數的按揭，加上過去銀行仍積壓不少轉按的申請，因此現時「條隊好長」，銀行或需更多時間去審理。

事實上，早前已傳出恒生、滙豐及中銀按揭已爆額，在處理年底前提取貸款的按揭申請時「慢手慢腳」，又會向客戶表明審批申請需時很長，或要2至3個月，甚至叫客戶同時向其他銀行作出申請。

莊錦輝相信，新政策推出後，不少待審批貸款的業主傾向重新申請按揭，以獲取更高成數的借貸；加上放寬按保後，申請按揭宗數料上升，或影響新收按揭貸款申請進度，他建議準買家可與業主商議，延長成交期至90天，以確保有足夠時間審批。