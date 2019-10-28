【恒大‧珺瓏灣開售】傳167伙已沽清

【20:55】 恒大已沽清167伙

中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣一連兩日發售325伙，今日首輪賣167伙。市場消息指出，截至晚上8時55分，已沽清167伙。

【19:00】傳暫沽110伙

項目從今日下午3時起按組別揀樓，晚上約7時，B組客陸續抵售樓廠，約有十多組買家排隊等候揀樓。市場消息指，截至6時55分，項目暫沽110伙，佔單日可售單位的66%。

【16:30】數十組S組客優先揀樓

中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣一連兩日發售325伙，今日首輪賣167伙。項目早前累收2,300票，以兩日共發售325伙計，超額6倍。下午約3時多，數十組S組買家已陸續抵恒大中心售樓廠等待揀樓。

本輪銷售分為S組、A組及B組，S組買家為持「出售居者有其屋計劃單位2018/2019」遞交申請收據証明文件的居屋向隅客，可以優先揀樓，A組為購入2伙或以上的買家，B組則為一般買家。

首張價單涉151伙，涵蓋開放式、一房及兩房間隔，實用面積223至378方呎，扣除最高11%直減折扣，折實售價318萬至543.2萬元，折實平均呎價15,419萬元。發展商期後加推174伙，折實售價由362.5萬至598.8萬元，折實平均呎價16,155元，折後全數低於600萬元。

恒大．珺瓏灣位於屯門管翠路8號，分兩期發展，合共1,982個單位，最細單位201方呎起，預計關鍵日期為2021年8月13日。