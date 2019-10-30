第三季私宅轉手獲利率98.2%　每宗平均賺幅跌穿86%

綜合土地註冊處資料所得，2019年第三季本港共錄5,080宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達98.2%，較次季的98.8%回落0.6個百分點，亦為過去12個季度以來第三低的水平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港第三季樓市受社會運動及中美貿易戰雙重夾擊，市場入市意欲大降之餘，業主擴大減幅亦拖累物業的整體轉手獲利比率及賺幅表現。

平均獲利幅度85.9%

至於平均獲利幅度方面，今年第三季每宗私宅轉手個案平均賺幅為85.9%，較次季的87.1%回落1.2個百分點，惟仍處近4個季度的次高水平。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例最多，達48.3%，比例與次季持平，涉及宗數達2,497宗。不過，出現虧損的個案有69宗，佔比1.3%，相關比例按季增加了0.5個百分點。

按物業轉售價格劃分，受樓價回軟拖累，大部分價格組別的二手私宅轉售獲利比率均錄得跌幅，當中交投量最多、介乎500萬至700萬元以內物業按季回落0.6個百分點至98.7%，而其平均賺幅則按季跌1.9個百分點，至95.5%。

至於獲利成功比率最高者為樓價介乎700萬至1,000萬元以內的物業，達98.9%，惟按季亦回落0.4個百分點，平均賺幅則按季升2.1個百分點，至93.3%。反之，300萬至500萬元以內者，逆市造好，獲利比率有98.5%，按季升0.2個百分點；平均賺幅亦升2個百分點至95.3%。

第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑為嘉湖山莊。﹙資料圖片﹚

嘉湖獲利登記最多 新都城平均賺幅最大

若以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次是嘉湖山莊、日出康城及愉景灣，分別錄得102宗、68宗及63宗登記，獲利成功比率分別達100%、97.1%及100%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以新都城的每宗轉手個案平均賺幅最大，高達1.4倍(140.4%)；而平均賺幅較低者則為日出康城，只有64%。

陳海潮指出，原本預期第四季的私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅均會因社會運動未解決而持續受壓偏軟；不過，自《施政報告》宣布放寬首置按揭成數後，即時刺激二手私宅交投大增，連同樓價亦被帶動回穩，故料第四季私宅轉手獲利比率有機會自第三季低位重返98.3%至98.5%之間，而平均每宗賺幅料回升到86%至87%的水平。