【新盤混戰】本周逾千伙新盤推售　反修例後最多　明翹匯超購14倍

自6月爆發反修例事件起，發展商放慢賣樓步伐，不過在放寬按保後，樓市氣氛回暖，多個新盤紛紛推售。本周有多個大型新盤加入戰團，包括青衣明翹匯、長沙灣愛海頌及大埔天鑽等等，為反修例事件以來最多新盤銷售的一周。

佳明集團（1271）青衣細山路新盤明翹匯首輪推出388伙，將於明日（11月1日）開售，昨日截累收近5,854票，超額14倍。該批單位折實售價432.1萬元起，折實平均呎價1.52萬元。而中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣繼本周一及二首輪賣325伙，亦於今日（31日）次輪推售225伙。

周六3盤共推611伙

長實（1113）旗下長沙灣愛海頌本周六（11月2日）推售176伙，新增2%建築期付款優惠，據銷售安排，有112伙會以先到先得形式推出，其餘64伙以招標發售。最新價單涉88伙，折實售價758.4萬元起，整批折實平均呎價17,521元。

中國海外（0688）本周六同樣推售382伙，其中259伙以發價單形式推出，而123伙剛以招標形式銷售。筲箕灣納米盤One Eighty則同日推售53伙，首張價單折實售價430.3萬元起，折實平均呎價為23,805元。