【明翹匯開售】傳開售3小時　已沽約百伙

【13:42】傳開售3小時售約100伙

佳明集團（1271）位於青衣細山路的新盤明翹匯，為滙豐銀行等本地銀行宣布減息後，首個新盤。今早開售388伙，其中375伙作公開發售，餘下13伙則進行招標。有消息指出，項目開售3小時，已售出約100伙。

【12:15】美聯﹕兩組客共購5伙 涉3600萬元

據美聯指出，該行促成兩組大手交易。兩組客共購5伙，涉資3600萬元。

【10:15】對減息感高興 擬斥600萬購2房單位自用

早上10時開始，第二組客人陸續排隊進入。準買家譚太表示，打算斥資600至800萬元購買2房單位作自用，對減息感到開心 。她表不若需要，會考慮再借多少少，又預計樓價唔會有升跌。

【09:30】 有準買家就減息表示開心

準買家鄭小姐表示，對於現時減息感到開心。打算購買1房的細單位，但表示未清楚會減息會否推高樓價。

【09:22】 暫約30名買家等候

早上9點開始，開始有準買家陸續抵達售樓處報到。現場所見，當中約30名準買家排隊等候，當中亦不乏年輕買家。

據銷售安排，將一組過進行銷售，每人最多可購2伙。

該項目合共推出388伙，其中375伙為公開發售，合共收票5,854張，較公開售係數超額近15倍。