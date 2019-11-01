經絡：二手回暖　十月現樓宗數12110宗　創近八年半新高

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，十月份現樓按揭宗數為12,110宗，較九月份的9,686宗增加2,424宗或25%，宗數更是繼11年6月後近八年半的新高。而該月的樓花按揭宗數為973宗，比上月的1,569宗大幅回落596宗或38%，是連續四個月破千宗後首度回落。

以按年比較，去年十月份現樓按揭宗數為10,643宗，按年上升1,467宗或13.8%。樓花則比去年同期的1,233宗減少260宗或21.1%。以首十個月計算，現樓按揭宗數錄得89,856宗，對比去年同期的87,509宗，增加2,347宗或2.7%，創八年新高。至於首十個月樓花按揭宗數則為11,221宗，比去年的7,524宗大升3,697宗或49.1%，創有紀錄以來的新高。

中銀現樓市佔突破三成 連續四月摘冠成全年一哥

現樓銀行市佔率方面，中國銀行以市佔率達32.4%繼續蟬聯榜首，連續4個月排名第一，更是有紀錄以來首次現樓市佔率達到三成以上。而恒生銀行繼續排名第二，市佔率達16.3%。滙豐銀行則以市佔率15.1%躋身季軍。第四名及第五名繼續由渣打銀行以市佔率達9.8%及由市佔率達6.8%的東亞銀行奪得。

樓花排名方面，滙豐銀行仍然領先，九月份以市佔率28%取得樓花冠軍，中國銀行則以19.4%排名第二。季軍繼續由恒生銀行以市佔率達16.8%奪得。第四名及第五名的銀行分別為渣打銀行市佔率達13.2%及市佔率達5.5%的東亞銀行奪得。