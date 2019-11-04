10月樓宇買賣登記錄5075宗　按月升24%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月份樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄5,075宗及655.9億元，按月升24.1%及80.2%。金額大幅上升，創下今年5月903.2億元後5個月新高。樓價持續調整，部分業主開始願意減價，以致二手交投得到承接，登記宗數因而錄得升幅。加上10月16日施政報告公布調高按保樓價上限，對二手樓市有直接刺激作用，二手交投明顯急升，估計11月份整體登記數字有望迫近7,000宗水平，將創今年5月份10,353宗後6個月新高。

整體住宅方面，10月份錄4,001宗及406.9億元，按月上升16.1%及47.1%，金額繼今年7月440.7億元後，再次重上400億元，兼創下3個月新高。

二手私人住宅方面，10月份錄2,424宗及207.4億元，較9月份1,970宗及154.8億元上升23.1%及34.0%。宗數結束5個月連跌，顯示二手交投得到承接。一手私人住宅方面，10月份錄1,360宗及168.8億元，較9月份1,311宗及117.6億元上升3.8%及43.5%。10月份的數字為今年7月1,780宗及171.7億元後3個月新高。