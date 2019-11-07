施政報告後新盤售逾1800伙　較公布前增近2倍　1000萬內佔約八成

特首林鄭月娥於《施政報告》中，推出多項房屋及樓市措施，包括放寬按揭保險限制，首次置業人士申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由400萬元提升至800萬元，而可申請最高八成按揭的樓價上限則由600萬元提升至1,000萬元。

措施刺激市場成交急增，據美聯物業報告，《施政報告》公布至今已逾3星期，以10月16日至11月6日的22日計算，新盤單位（包括全新盤及貨尾）合共售出約1,824伙，比起公布前的22日（9月24日至10月15日）的616伙，高出約196%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，《施政報告》公佈後，樓市氣氛向好，發展商亦趁勢推盤，如愛海頌、恆大．珺瓏灣、明翹匯及ONE EIGHTY已先後登場，帶動一手交投較公佈前明顯上升。

資料來源：美聯物業房地產數據及研究中心

若以金額劃分，施政報告公布後的22日，新盤售出約1,824伙中，約1,468伙為1,000萬元或以下，即佔約8成；反觀公布前的22日，售出616個新盤中，不足350伙為1,000萬元或以下，佔約57%。

隨著近期一手市場銷情帶動，令本年迄今新盤銷售量已超過17,500伙，比2018年全年約15,700伙已高出超過一成；由於今年底前仍有多個新盤部署推出，相信全年可超越2017年近18,300伙水平，創一手銷售條例後新高。