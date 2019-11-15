【新盤戰報】元朗山水盈暫沽28伙　家庭客斥約2100萬購兩伙

社會事件持續，各區交通混亂。路勁地產旗下元朗錦田山水盈今日公開發售67伙，早上10時仍有不少買家抵尖沙咀售樓處揀樓。截至下午約4時，項目暫沽出28伙，佔可售單位約42%。

首張價單的67伙，全為900平方呎以上三房單位，實用面積916至970平方呎，最高即供18%折扣計，折實售價906.8萬至1,184萬元，折實呎價9,900至12,231元，折實平均呎價10,973元。項目早前累收約280票，超額近3.2倍。

山水盈位於新界元朗錦田北高埔徑3號，共提供331伙，其中七成半屬三房連工作間及洗手間設計，預計關鍵日期是2021年3月31日。

方啟明表示，該行今天錄得一組大手客戶，為元朗大家庭，有意購入兩伙單位自用，涉資共約2100至2200萬元。（代理提供）

中原：元朗家庭客斥約2100萬購兩伙

中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路區高級資深營業董事方啟明則表示，該行今天錄得一組大手客戶，為元朗大家庭，有意購入兩伙單位自用，涉資共約2,100至2,200萬元。他補充，買家以用家為主，大多數為換樓客。

他續指，登記時段首半小時市場約有20至30組買家到場，由於是今日是平日，亦有部份買家可能因交通受阻，故今天出席率已比預期好，預計即日可售出約一半單位，料有買家會選擇於稍後時間例如周末入市。

布少明表示，儘管近日各區交通情況不便，該行出席率達約六至七成，較預期理想。（代理提供）

美聯：交通情況不便 出席率仍達約六至七成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，儘管近日各區交通情況不便，該行出席率達約六至七成，較預期理想。當中用家佔約八成，其餘為投資客。按地區劃分，新界區客戶佔約六成，九龍區佔三成，其餘來自港島區。預計項目落成後，呎租約30元水平，回報率約3厘。

他續稱，本月一手銷售情況理想，預計全月成交量可錄逾1,500宗；二手市場方面，平價盤源未及補充，部分業主提價5%至10%出售，加上近日社會氣氛等影響，成交速度料有所放緩，料全月成交量錄約3,200宗，樓價維持平穩。