中原八大樓價指數齊升　CCL按周升1.51%　升幅29周最大

撰文：馬健彰
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中原城市領先指數CCL最新報182.1點，按周升1.51%，升幅為29周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.66點，按周升1.8%，升幅為84周最大。CCL（中小型單位）報182.28點，按周升1.77%，升幅同為84周最大。三大整體指數齊升2周，CCL_Mass累升2.18%、CCL（中小型單位）累升2.04%及CCL累升1.73%。
CCL（大型單位）報181.19點，按周升0.2%，結束連跌2周。豪宅樓價近5周持續在180點左右窄幅徘徊。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周CCL八大指數齊升，為32周後首現，上一次出現是今年3月份，當時正處於樓價上升階段。政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數連升2周，兼今周升幅明顯擴大。CCL_Mass升1.80%、CCL（中小型單位）升1.77%及CCL升1.51%。
本周四區樓價齊升
本周四區樓價齊升，為32周以來首現。當中新界西樓價升幅持續顯著，帶領大市止跌回升。新界西CCL_Mass報166.23點，按周升1.64%，連升2周共3.04%。
港島CCL_Mass報190.83點，按周升3.15%，升幅為19周最大，連升2周共3.41%。九龍CCL_Mass報178.75點，按周升1.31%，升幅為25周最大，連升2周共1.67%。新界東CCL_Mass報191.68點，結束4周連跌，按周升0.88%。