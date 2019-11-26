【多圖】啟德嘉峯匯兩房連梗廚示位　一文睇清

嘉華國際（0173）旗下啟德「嘉峯匯」今日（26日）開放示範單位予傳媒率先參觀，並預告最快明日（27日）開價，隨即開放示位予公眾。

「嘉峯匯」共提供 1,006 個住宅單位，標準單位間隔由開放式至三房，並設有特色單位。發展商今日開放共4個示範單位，包括三個無改動及一個經改動示範單位。

項目開放一個兩房經改動示範單位，參考第2A座28樓D單位，實用面積514平方呎，屬兩房間隔，梗廚設計，單位以年輕及追求時尚的家庭為設計藍本。

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另外開放一個兩房無改動示範單位，同樣參考第2A座28樓D單位，實用面積 514 平方呎，單位間隔方正，不設工作平台，提升室內可使用空間；主人睡房設有寬闊玻璃窗戶，提高天然採光，並預留衣櫃位置。

至於兩房連開放式廚房無改動示範單位，參考第1A座28樓B單位，實用面積443平方呎。單位間隔方正，布局設計上減少走廊位，易於擺放家具；單位不設工作平台；主人睡房特別預留位置供住戶擺放大型衣櫃，設有轉角玻璃幕牆；同時，主人睡房與睡房相連之間隔設計，迎合不同家庭需要。

而一房無改動示範單位則參考第2B座28樓F單位，實用面積331平方呎。單位間隔方正，易於擺放家具；客飯廳相連橫形露台，增加天然採光；單位不設工作平台；主人睡房為套房式設計，已預留位置擺放衣櫃。