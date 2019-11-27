高力國際：逾7成投資者有意續在港投資　呢類物業為焦點

近期有數幅商業地皮流標，住宅地的中標價亦似乎有下調跡象，惟投資者依然抱樂觀態度。高力國際發表最新《2019年度香港投資者問卷調查報告》，發現未來12個月，有意於香港境內及境外配置資金的受訪投資者比率，分別為71％和89％。

報告訪問合共79家以香港為基地的發展商、房地產投資信託基金、私募基金以及家族公司，儘管香港政治動蕩加劇，加上中美貿易戰久未平息，投資市場面臨不少挑戰，但投資者依然抱樂觀態度。

55%受訪者指出，整幢商業物業為投資者焦點。（視覺中國）

香港政局不穩為最重要影響因素

受訪者指出，未來12個月影響在香港投資決定的因素，第1位為香港政治穩定，第2位為中美貿易戰，第3位為內地資本管制，第4位為美國總統選舉，第5位為英國脫歐。68%受訪者明言，香港政局不穩，為影響未來12個月物業市場前景最重要因素。

若從全球投資角度，全球經濟增長放緩為最重要因素，中美貿易戰及政局穩定，分別排名第2名及第3名。

近4成受訪者或「只買不賣」

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢指，未來12個月內，香港將是買家主導的市場，投資者會物色折讓的物業，議價時間或會延長。38％的受訪者表示自己很大機會是『淨買家』，而只有17％的受訪者認為自己是『淨賣家』，然而這亦反映出投資者並不急於出售其資產。」

那麼投資者鍾情哪些項目？55%受訪者表示對整幢商廈物業為投資焦點，另有44%則選擇物業發展項目，選擇買地或投資工業與物流項目的受訪者，分別為31%及27%。至於選擇會投資購物商場的受訪者為24%。

不過受訪者對於未來12個月，在香港投資回報的看法，有明顯分歧。46%預料未來12個月，在香港投資回報率上揚，另有37%卻認為投資回報下降。不過絕大部份投資者不願承擔更大風險，73%受訪者表示不意願，或太願意承擔更大風險。

高力指，本港房地產市場正進入鞏固階段，投資者取向趨於審慎。（資料圖片）

另外，接近一半的受訪者（49％）有意增加大灣區內的投資，受訪者尤其對深圳（57％） 感興趣。此外，就進行境外投資而言，倫敦（40%）是最具吸引力的地點，其次是上海（37％）及新加坡（37％）。

鄧淑賢表示，社會動盪持續不斷，全球亦受種種不確定因素所困擾，以致營商氣氛轉弱及經濟增長放緩，房地產市場正進入鞏固階段，總體而言，投資者的投資取向趨於審慎，其中73％的受訪者表示，他們「不太可能/完全不可能」承擔更多風險。然而，超過一半的受訪者（57％）仍透過「增值」投資策略，想方設法獲得更高回報，惟香港各行各業的利潤依然處於低水平。