新地天水圍濕地公園項目最快下月開售　第1期共710伙

新鴻基地產（0016）旗下天水圍濕地公園9號第1期住宅項目，正式命名為「Wetland Seasons Park」，仍待批預售，最快下月開售。

新地副董事總經理雷霆指，第1期「Wetland Seasons Park」涉及710伙，項目待批預售樓花同意書，預計好快獲批，最快下月中有機會發售，可算是2019年壓軸大型新盤。

新地代理總經理胡致遠指，濕地公園路9號分3期發展，項目1期共提供710伙。第1期以梯級式發展，包括10幢2層高洋房；4幢5層分層別墅；至於8座10層高的低密度分層大樓，提供約569伙。

戶型介乎一至三房

胡致遠指，前後排單位有不同景觀，而項目提供高比例兩成特色單位，分層則提供一房至三房，當中一房佔5.5%，兩房間隔佔69%，三房或以上佔25.5%。

他又指，售樓書仍在製作中，故單位呎數確實後才公布；至於價錢方面項目獨特，由於項目定位獨特，將不止參考同區，參考範圍或會較闊。胡致遠透露，由於項目七成單位三房以下，相信大部分單位符合新按保上限，有助上車客置業。市傳單位實用面由280呎起。

雷霆補充，港島東半山司徒拔道18號「CENTRAL PEAK」示範單位將近完成，有機會年底或明年初推出。