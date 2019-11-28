屯門「弦海」待批入伙紙　明年7月交樓

莊士中國（0298）母公司莊士機構（0367）公布中期業績，報告提及旗下莊士中國屯門新盤「弦海」已遞交竣工入伙紙，料明年7月交付予買家。

莊士機構旗下莊士中國去年10月起預售屯門新盤「弦海」，所有住宅單位大部分已預售。截至今年9月底，已預售361伙，佔整體單位97.3%，僅餘10個單位，套現共16.17億元，每平方呎平均售價接近1.7萬元。

莊士中國屯門新盤「弦海」，已售出361伙，佔整體單位97.3%。（銷售短片截圖）

報告指，「弦海」之施工正如期進行，進度理想，並於今年11月剛遞交竣工入伙紙申請，預期於未來兩個月內即可取得，及後將隨即申請完工證，料有關單位於明年7月交付予買家。

斥4.55億增土儲

集團透露，今年7月以4.55億元收購一個香港物業地盤，以增加土地儲備。該物業地盤面積約為4,320平方呎，可發展總樓面面積為39,767平方呎，正著手準備樓宇拆卸方案，以待短期內提交予有關部門審批。

至於旺角合營企業項目之工程正如期進行中，建築圖則已提交有關當局審批，地盤平整及地基工程現正在進行中，並預期將於明年上半年竣工，將於明年下半年展開預售。

莊士機構中期少賺逾九成

截至今年9月底止，莊士機構中期純利錄得3,198萬元，按年大減93.7%；中期息每股派1.5仙，按年少派57.1%。

莊士機構指，中美貿易戰及近期社會動盪對香港造成負面影響，特別是本地消費及旅遊業。（資料圖片）

集團指，受累於中美貿易戰持續及近期社會動盪已對香港造成負面影響，特別是本地消費及旅遊業，進而波及香港的物業市場、零售業務及酒店行業，導致物業交投量下跌、物業成交呎價和租金呎價皆有所下降，以及酒店入住率顯著下跌。