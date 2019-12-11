放寬按保刺激居屋成交　上月錄385宗買賣登記　創近半年新高

《施政報告》放寬首置人士按揭成數後，刺激二手市場交投，據利嘉閣資料顯示，上月全港錄得385宗居屋二手買賣登記（包括第二市場及自由市場），較10月份338宗按月上升14%，創近半年新高。

上月二手居屋平均每宗售價約527萬

期內成交總值錄約20.3億元，較10月份的17.3億元升17%，創近5個月新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，由於購買力湧入，刺激居屋樓價回升，11月份二手居屋平均每宗售價約527.6萬元，按月反彈約2.8%，終止3連跌。

上月二手買賣成交總值約20.3億元，按月升17%。（資料圖片）

今年首11個月居屋均價累計錄得16.2%漲幅。至於在上月的登記當中，以屯門美樂花園4座中層F室單位的成交價最矚目，單位實用面積861平方呎，以高達920萬元易主，而平均實用呎價約10,685元。

料全年錄約有4600宗二手居屋登記

若按樓價分析，價值600萬元或以上的「貴價」組別，成交宗數按月上升53%至107宗；300萬元至399萬元則跌25%，跌至27宗；400萬元至499萬元升18%至113宗。（見圖一）

價值600萬元或以上的「貴價」組別，成交宗數按月上升53%至107宗。（利嘉閣提供）

陳海潮指出，12月份乃傳統淡季，節日氣氛濃厚，買賣活動相對較靜，加上中美貿易戰反覆未明，本港經濟前景亦出現隱憂，相信買家入市態度傾向審慎，估計未有業主願意大幅減價的情況下，本月二手居屋買賣登記數字將回落至約300宗水平；預計全年約有4,600宗二手居屋登記，較去年只有3,887宗回升約18%。