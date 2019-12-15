中原料全年一手成交逾2萬宗　或創15年來新高

近日樓市交投轉淡，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截止本月11日，12月一手私人住宅買賣合約登記暫時錄302宗，總值33.1億元，他預期整月約有800宗買賣，總值約85億元，將較11月的2,089宗及196.7億元大幅下跌61.7%及56.8%。

他相信，宗數將創去年12月386宗後的12個月新低，金額亦創2016年3月的74億元後的45個月新低，反映11月期間發展商放緩推盤，以致一手交投顯著下降。

截止本月11日，12月份登記宗數最高的新盤為青衣「明翹匯」，暫錄79宗，總值4.91億元。屯門「恆大‧珺瓏灣」錄52宗，排名第二位，總值2.78億元；元朗「山水盈」錄23宗，總值2.57億元。

明翹匯本月暫錄79宗登記成交。（資料圖片）

二手方面，截止12月11日，12月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄1,007宗，總值87.6億元；預測整月登記約2,300宗及200億元，將較11月的3,350宗及265.2億元，分別下跌31.3%及24.6%。估計宗數及金額同創3個月新低，顯示11月間社會氣氛不穩，打擊市民的買樓意欲，影響二手成交減少。

全年方面，他估計一手宗數約20,840宗及2,225億元，將較去年的15,458宗及2,255.5億元，分別上升34.8%及輕微下跌1.4%；一手宗數高達二萬宗水平，將創2004年26,885宗後的15年新高。

二手方面，估計全年約35,880宗及3,150億元，將較2018年的38,782宗及3,289.7億元下跌7.5%及4.2%；二手宗數將創2016年34,657宗後的3年新低。